РИАМО - 30 апр. В Москве в рамках месячника благоустройства специалисты привели в порядок две тысячи инженерных сооружений, больше тысячи памятников и несколько сотен фонтанов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Традиционный месячник весеннего благоустройства завершен. Несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ. В порядок привели все без исключения городские территории и объекты», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Из-за затянувшейся зимы новогодние украшения начали демонтировать 1 апреля. Убрать улицы необходимо было до начала майских праздников. Специалисты привели в порядок мосты, тоннели, пешеходные переходы, набережные, причалы. Более 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов были очищены.

Особое внимание было уделено памятникам и монументам, фонтанам. Кроме того, были очищены дома и территории дворов.

Улицы Москвы в этом году украсят 54 миллиона цветов. Самые большие цветники появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, на Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. ​