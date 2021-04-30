РИАМО – 30 апр. Фастфуд привлекателен за счет своих вкусовых качеств, но в нем содержится большое количество калорий и канцерогенных веществ, а простые углеводы в такой пище повышают риск развития сахарного диабета, сообщила РИАМО к. м. н., врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

«Фастфуд прочно вошел в нашу жизнь и укрепил свои позиции благодаря своим вкусовым качествам, быстроте приготовления, доступности, длительному ощущению сытости, дешевизне», - сказала Румянцева.

Она отметила, что при этом фастфуд остается вредной пищей.

«Во-первых, учитывая способы приготовления большинства блюд «быстрой еды» - жарка, фритюр, добавление соусов, - в ней содержится большое количество калорий и канцерогенных веществ, образующихся при обработке высокими температурами в присутствии масел, что может привести к ожирению, повышению уровня холестерина, глюкозы в крови, а также увеличить риск развития онкологических заболеваний», - рассказала Румянцева.

По ее словам, клиентами заведений быстрого питания в основном становятся люди, у которых нет времени на размеренный прием пищи в спокойных условиях, а быстрое поедание пищи приводит к проблемам пищеварения.

Также фастфуд приводит к перееданию. Усилители вкуса и запаха, которые используются при приготовлении фастфуда, приводят к повышению аппетита и увеличению съеденной порции, что со временем может привести к избыточному весу. Простые углеводы в этих продуктах повышают риск развития не только ожирения, но и сахарного диабета.

«Если говорить о витаминно-минеральном составе блюд, то можно лишь отметить, что дешевизна используемых ингредиентов не позволяет назвать эти блюда полезными, хотя они и содержат какое-то количество зелени и овощей, а также мясопродукты», - заключила диетолог.