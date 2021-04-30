РИАМО - 30 апр. В столичных медицинских учреждениях искусственный интеллект помог сократить время на описание КТ-снимков на 30%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В экстренных ситуациях лечащий врач получает протокол рентгенолога уже через пять минут после исследования и быстрее ставит верный диагноз. Технология стала стандартной для диагностики коронавируса в Москве в начале пандемии, а в дальнейшем ее начали использовать для выявления других заболеваний.

С помощью искусственного интеллекта было обработано более 1,5 миллионов исследований. Более 730 тысяч – диагностика коронавирусной инфекции.

Данной технологией могут пользоваться врачи всех московских медучреждений, подключенных к единому радиологическому информационному сервису Единой медицинской информационно-аналитической системы. ​