РИАМО - 30 апр. 834 единицы эндоскопического и лапароскопического оборудования закупили столичные учреждения здравоохранения в рамках контрактов жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках уникальной технологии закупок — контрактов жизненного цикла — мы закупили более 800 единиц оборудования экспертного класса. Применение современной эндоскопической техники в медицине — это принципиально новые возможности как для диагностики, так и для лечения самых различных заболеваний, в том числе онкологических», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новое оборудование позволит использовать 3D-визуализацию с разрешением 4K. Врачи, которые будут работать с новой техникой, прошли специальное обучение. ​

По контрактам жизненного цикла оборудование будет работать бесперебойно до конца срока эксплуатации. Об этом будет заботиться поставщик техники.