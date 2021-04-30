РИАМО - 30 апр. Перед вступлением в силу новых правил движения грузовиков по МКАД крупные производители продуктов и торговые сети столкнулись со сложностями при планировании поставок в столицу, пишет газета «Коммерсант».

Новые правила для грузовиков вступят в силу 5 мая. С этого дня нужно будет оформлять пропуска на грузовики от 3,5 т для движения в пределах МКАД. Кроме того, вступят в силы фиксированные маршруты, пропуска разделят на дневные и ночные. По МКАД ограничат проезд транзитного грузового транспорта массой более 3,5 т — его переведут на ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108.

Участники рынка не успевают с оформлением пропусков в нужный срок, также от заказов в связи с рисками отказывается ряд перевозчиков, а рост некоторых тарифов составил до 20%. Усугубиться ситуация, по мнению представителей бизнеса, может во время длинных праздников.

По словам источника в сфере производителей, на текущий момент имеются проблемы с доступностью транспорта, в связи с чем гарантировать поставки в срок стало сложно.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев отметил, что за нарушение, которое зафиксировала камера, грозит штраф в 5 тыс. рублей и брать на себя такие риски перевозчики не готовы.

В сети «Лента» отметили, что перевозчики начали отказываться от заказов из-за новых правил. Тарифы на сами перевозки тоже выросли, и связывается это с новым режимом.

Так, по словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, если транспорт вместо МКАД будет делать круг по ЦКАД либо Малому бетонному кольцу, расстояние может вырасти на десятки км. Также крупные перевозчики уже говорят о том, что им отказали в новых пропусках в связи с неправильно оформленными документами.

Источник в крупной пищевой компании рассказал, что пропуска оформляются в течение нескольких недель. Отказ при первом обращении фактически означает то, что к майским праздникам у транспорта не будет пропусков.

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