РИАМО - 30 апр. Пробки на московских дорогах вечером в пятницу могут составить 9 баллов из 10 возможных, утром загруженность дорог достигла 4 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр города затруднено на Ярославском шоссе, а также Рязанском и Волгоградском проспектах.

Проблем с движением транспорта нет на Звенигородском шоссе, а также на Ленинском и Мичуринском проспектах.

На городских дорогах проходят ремонтные работы, которые могут сказываться на ухудшении дорожной ситуации.

Ранее москвичей предупредили о предпраздничных пробках: перед длинными майскими праздниками вечером в пятницу и весь день в субботу на выездах из столицы и кольцевых магистралях ожидаются пиковые пробки.