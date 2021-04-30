РИАМО - 30 апр. Чтобы кофе принес большую пользу организму, лучше всего его готовить в капельной кофеварке или пуровере, также не стоит добавлять в кофе сахар, сообщила РИАМО к. м. н., врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

«Если говорить о способе приготовления, то наиболее полезен кофе, приготовленный в капельной кофеварке или пуровере, так как бумажный фильтр задерживает кофейные масла, содержащие кафестол, который и повышает уровень холестерина», - сказала Румянцева.

По ее словам, если кофе варить в турке или в эспрессо-машине, то кофейные масла попадают в напиток и могут повлиять на липидный обмен.

Она отметила, что кофе способствует выведению кальция из организма, что у пожилых людей может привести к усугублению остеопороза и возникновению спонтанных переломов. Поэтому любителям кофе в любом возрасте рекомендуется увеличить употребление содержащих кальций продуктов – молока, кисломолочных продуктов, сыра, мяса и других.

Кроме того, любителям кофе не рекомендуется злоупотреблять добавлением сахара в напиток, чтобы не повышать его калорийность.