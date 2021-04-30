РИАМО – 30 апр. Чтобы кофе не навредил организму, в день следует выпивать не больше 3-4 чашек этого напитка, сообщила РИАМО к. м. н., врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.
По ее словам, кофе лишь на 1,5% состоит из кофеина, все остальное – это витамины, антиоксиданты, дубильные вещества, аминокислоты и другие компоненты. Кофеин стимулирует нервную, дыхательную, мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы, но это действие умеренное и кратковременное.
«Кофеин повышает уровень дофамина, гормона радости, повышает работоспособность, выносливость, снижает риск развития заболеваний печени, мочекаменной болезни, депрессивных расстройств, болезней Паркинсона и Альцгеймера, тромбозов вен», - заключила диетолог.
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