РИАМО – 30 апр. Чтобы кофе не навредил организму, в день следует выпивать не больше 3-4 чашек этого напитка, сообщила РИАМО к. м. н., врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева.

«Для положительного влияния на здоровье человека следует выпивать 3-4 чашки кофе в день. С шести чашек начинается его вредное воздействие – учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, перевозбуждение, бессонница, повышение уровня «плохого» холестерина в крови. Если выпивать 1-2 чашки, то влияние этого напитка на организм минимально. Поэтому, согласно рекомендациям ВОЗ, максимальное количество потребления кофеина составляет 400 мг в сутки, что как раз соответствует трем чашкам кофе», - сказала Румянцева.

По ее словам, кофе лишь на 1,5% состоит из кофеина, все остальное – это витамины, антиоксиданты, дубильные вещества, аминокислоты и другие компоненты. Кофеин стимулирует нервную, дыхательную, мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы, но это действие умеренное и кратковременное.

«Кофеин повышает уровень дофамина, гормона радости, повышает работоспособность, выносливость, снижает риск развития заболеваний печени, мочекаменной болезни, депрессивных расстройств, болезней Паркинсона и Альцгеймера, тромбозов вен», - заключила диетолог.

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