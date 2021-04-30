РИАМО - 30 апр. Прививочные пункты от коронавируса продолжат работать на майских праздниках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сделать прививку в местах работы выездных бригад можно без каких-либо ограничений. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Жители старшего поколения, которые вакцинируются до 1 июля, смогут поучаствовать в программе «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе».

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