РИАМО - 30 апр. Общая сумма средств, собранных с водителей за парковку на столичных улицах с 1 ноября 2012 года, превысила 38,6 млрд рублей, сообщили в «Московском паркинге».

Платную парковку ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось.

Деньги, собранные в качестве платы за парковку, вкладывают в благоустройство территорий. Так, в 2020 году работы затронули около 200 дворов.

Резиденты могут оформить разрешение на парковку в своем районе. Бесплатное разрешение действует с 20:00 до 08:00, а за 3 тыс. рублей в год его можно сделать круглосуточным.

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