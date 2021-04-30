РИАМО - 30 апр. В поселке Первомайский в Коломне, на Производственной улице, 9, загорелось нежилое здание бывшей фермы, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания, горение внутри на площади 15 квадратных метров.

Информация о происшествии поступила в 12:51 29 апреля. Локализовать пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров спасателям удалось в 14:38. Открытое горение ликвидировали в 16:48. 30 апреля в 1:35 завершили ликвидацию последствий возгорания.

Еще до прибытия спасателей место происшествия самостоятельно покинули пять человек. Никто не пострадал.