РИАМО - 30 апр. В пятницу погода в Московском регионе будет облачная с прояснениями, временами ожидается дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве — плюс 11 - плюс 13, по области — плюс 8 - плюс 13 градусов.

Температура воздуха будет ниже климатической нормы. Относительная влажность воздуха составит порядка 60%.

Порывы ветра в пятницу могут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба.