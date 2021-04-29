РИАМО - 29 апр. Заемщики в 2020 году получили 9 млн займов в московских микрофинансовых организациях, что на 19,6% меньше по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО.

В прошлом году розничные клиенты московских МФО чаще оформляли займы онлайн — их получено 5,7 млн на сумму 63,2 млрд рублей, тогда как офлайн заключено 3,3 млн договоров займа на сумму 100,9 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели оформили в московских МФО 1,4 тыс. займов на 612,3 млн рублей, а юридические лица — 1,8 тыс. займов на сумму 2,6 млрд рублей.

В четвертом квартале в связи с восстановлением экономической активности вырос интерес к микрофинансовым продуктам, но до прежнего уровня далеко. В условиях пандемии МФО стали тщательнее отбирать заемщиков, а также предпочитали выдавать более крупные суммы на длительные сроки.

В 2020 году средний размер онлайн-займа для розничного клиента составил 11,1 тыс. рублей и вырос на 6,1%. Средний офлайн-заем вырос на 10,3% до 30,8 тыс. рублей.

Сокращен до 1,5‑кратного размера займа и ограничен максимальный размер выплат, которые МФО может потребовать с заемщика. Предельный размер полной стоимости кредита ограничен до 1% в день.

В Москве по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 172 микрофинансовых организации. За год их стало меньше на 112.