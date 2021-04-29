РИАМО - 29 апр. Директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов утверждает, что от вакцины невозможно заразиться коронавирусом, потому что производство жестко регламентируется, сообщает Nation News.

«Вакцины вводятся здоровым людям, и производство вакцин жестко регламентировано, как стадии клинических испытаний», — сказал эпидемиолог.

Сейчас прививочная кампания проводится во всех регионах России. В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» показывает высокую эффективность на уровне 97,6%.