РИАМО - 29 апр. Столичные следователи возбудили уголовное дело после того, как ребенок ударился о самовольно прикрепленную деревянную балку и получил закрытую черепно-мозговую травму в батутном центре в Зеленограде, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, мальчик находился с папой в батутном центре, где получил травмы при падении. Помимо закрытой черепно-мозговой травмы, у ребенка диагностировали ушибленные раны затылка и другие повреждения. Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза.

Родителей ребенка и сотрудников батутного центра допросят. Расследование по уголовному делу продолжается.