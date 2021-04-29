РИАМО - 29 апр. В Москве началась вакцинация лис и енотовидных собак от бешенства, столичные ветеринары прививают животных от бешенства каждый год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вакцина имеет форму брикета-приманки. Лисы и собаки ее съедают. Но если такую вакцину съест другое плотоядное животное, ничего страшного не произойдет. Раскладывают приманки в восьми округах столицы. Всего в Москве разложат свыше 18 тысяч доз на площади около 700 кв. км.

Брикеты-приманки будут разложены в ландшафтных заказниках и природно-исторических парках «Битцевский лес», «Теплый стан», «Бутовский лесопарк», «Зябликово» и «Долина реки Сетунь». Помимо этого, провакцинируют животных на территории парков «Северное Бутово», «Лосиный остров», «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», а также на других особо охраняемых природных и зеленых территориях ТиНАО и ЗелАО.

Плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных в городе. Иммунитет у животных начнет действовать на 21 сутки.