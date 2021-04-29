РИАМО - 29 апр. На кладбищах Подмосковья провели подготовку к началу массовых посещений, в конце весны, во время религиозных праздников посетителей особенно много, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Дни поминовения усопших — пиковые по посещаемости кладбищ: Пасха – 1-2 мая, Красная горка и День Победы– 9 мая, Радоница – 11 мая, день святой Троицы - 20 июня. В Подмосковье насчитывается 1645 кладбищ, более 2 миллионов могил, а память усопших ежегодно приходят почтить 1,5 млн человек.

«Мы ожидаем, что более миллиона жителей Подмосковья придут почтить память близких именно в дни православных праздников», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Выполнены инженерные работы на прилегающих к кладбищу территориях, обеспечена пожарная безопасность, на всех кладбищах проведены работы по улучшению общественного пространства и инфраструктуры.

Также особое внимание уделили благоустройству воинских захоронений, особо значимых памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений Подмосковья.

Для удобства жителей Подмосковья до кладбищ в дни массовых посещений запускают экспресс-маршруты. На регулярные маршруты добавили автобусы. Также запущены бесплатные автобусы. Для безопасности пассажиров усилен контроль за дорожным движением.