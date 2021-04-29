РИАМО - 29 апр. В 2021 году в подъездах многоквартирных домов на востоке столицы, где проживают инвалиды-колясочники, планируют установить 14 подъемных платформ, сообщает пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

На текущий момент начался монтаж девяти платформ, среди которых пять наклонных и четыре вертикальные. На востоке столицы, в Новокосине, ведется установка пяти платформ, а именно трех наклонных и двух вертикальных, в Вешняках устанавливают одну наклонную и одну вертикальную, еще одну вертикальную установят в Измайлове, а наклонную – в Косино-Ухтомском.

После того, как подготовительная работа будет завершена, подъемники планируется установить еще в пяти подъездах, где уже проводятся обследование и проектирование.

Удобными в использовании считаются вертикальные подъемные платформы, им отдается приоритет. Они представляют собой мини-лифты, которые помогают преодолеть расстояние до четырех метров. Если возможности для установки такой платформы нет, производится установка наклонного подъемника, который монтируют на стену параллельно лестничному маршу. Такая платформа не мешает другим, она компактная. Наклонные используют для прямых лестниц и тех, что имеют более сложную конструкцию.

Для узких лестниц устанавливают устройства, практически незаметные в сложенном виде, это позволяет пользоваться ими и не создавать неудобств остальным жителям. Если лифт находится на межэтажной площадке, установка платформы производится на верхней площадке с целью подъема либо спуска к лифтовому холлу.

Для установки подъемной платформы необходимо заявление. Оно подается в органы соцзащиты по месту жительства. Помимо документов о постоянной регистрации в столице и врачебной рекомендации об использовании кресла-коляски, другие документы не требуются. Для установки платформы в подъезде не нужны собрания и решение собственников помещений в многоквартирном доме.

Во время установки платформ также создается безбарьерная среда для маломобильных граждан, в том числе пандусы, поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно. Спуск и подъем контролирует диспетчер. С этой целью ведется оборудование системы визуального и диспетчерского контроля.

С 2015 по 2020 годы на востоке Москвы установили 38 наклонных и 42 вертикальные платформы для инвалидов-колясочников. Самое большое число было смонтировано в районе Новокосино – 46 платформ.

С 2011 по 2020 годы в столице установили 1,42 тыс. подъемных платформ.