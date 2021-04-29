РИАМО - 29 апр. Единственный способ добиться успеха в борьбе с борщевиком Сосновского – уничтожать растение в апреле-мае, пока оно не набрало силу, сообщила старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, кандидат биологических наук Лилия Шипилина.

«Если я у себя буду удалять это растение, а сосед оставит его, то результаты борьбы будут ничтожные. Только совместная борьба может помочь, причем именно сейчас. Борщевик надо удалять, пока он маленький, пока он только появился из-под снега и размер его не превышает 10-15 сантиметров. Самое главное – не дать ему зацвести, не дать сбросить семена в землю», – сказала Шипилина в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что распространение семян борщевика на новые территории важно предотвратить. Из-за этого госслужбы должны заняться зарослями растения вдоль дорог.

Шипилина отметила, что если борщевик Сосновского растет вдоль дорог и крупных трасс, то обочины можно обрабатывать при помощи реагентов и активными химическими веществами, препятствующими росту растений. Так, машины перестанут разносить семена растения.

По мнению биолога, бороться с растением на личных участках нужно посредством лопаты, выжигать борщевик опасно.

Шипилина подчеркнула, что метод выжигания растения действительно есть и делается это весной в зачаточном состоянии. Так, если не регулировать то, в какую сторону пойдет огонь, человек рискует нажить себе проблемы.

Борщевик Сосновского растет во многих регионах РФ и опасен для человека. Попадание сока растения на человеческую кожу вызывает болезненные химические ожоги.