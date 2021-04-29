РИАМО - 29 апр. В 2021 году городской фонд капитального ремонта многоквартирных домов планирует обновить фасады исторических зданий на Люсиновской улице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ремонт зданий, которые находятся в центре мегаполиса и входят в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики «Гознак», пройдет в рамках региональной программы капремонта. Исторические здания располагаются по адресам: Люсиновская улица, дом 64 и дом 66, корпус 1.

В связи с размещением службы «Гознака» в районе Мытной и Люсиновской улиц в 1919 году здесь был возведен квартал из 12 фабричных домов, его построили в 1926–1927 годах по проекту М. Певзнера и Н.А. Алексеева в духе советского авангарда.

Четырехэтажный кирпичный дом 64 по улице Люсиновской возвели в 1926 году. Уже в 1936 году здание надстроили до шести этажей, другое строение, которое находится по адресу: Люсиновская улица, дом 66, корпус 1, осталось четырехэтажным.

Сам квартал входит в список выявленных объектов культурного наследия.

В программу капитального ремонта входит свыше 350 домов-памятников. Ремонт таких зданий накладывает особые обязательства, среди которых работа в соответствии с федеральным законом №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Продолжительность программы капремонта в столице составляет 30 лет. Таким образом, она продлится до 2044 года. В программу вошло свыше 28 тыс. домов. Обновили 9 тыс. домов, в 2021 году отремонтируют более 2,5 тыс. В программу капитального ремонта входят ремонт фасада, кровли, чердаков, подвалов, замена лифтов, обновление противопожарных систем, замена инженерных систем, а также мусоропровода и с 2018 года – ремонт подъездов.