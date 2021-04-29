РИАМО - 29 апр. Первая ночная репетиция парада в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в центре Москвы на Красной площади, передает корреспондент РИАМО.

Ранее техника прибыла на Тверскую улицу. Механизированная колонна состоит из исторической, современной и перспективной военной техники.

В этом году в параде Победы 9 мая будут участвовать более 12 тыс. человек. По Красной площади проедет военная техника, в том числе советские танки Т-34 и новейший Т-14 «Армата», ракетный комплекс «Искандер — М» и другие образцы российской военной техники.

Следующая ночная репетиция парада Победы пройдет 4 мая, а генеральная репетиция состоится на Красной площади 7 мая. Перед тренировками в Москве участники парада и расчеты техники провели 11 совместных тренировок на полигоне Алабино в Подмосковье.