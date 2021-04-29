РИАМО - 29 апр. Серпуховский историко-художественный музей проведет мероприятия, посвященные 800-летию великого полководца Александра Невского, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

С 3 по 9 мая музей проведет онлайн-конкурс детских творческих работ. Дети в возрасте от 5 до 15 лет могут зарегистрировать свои рисунки, медиапроекты и поделки на сайте музея.

Для всех желающих в музее проводились бесплатные кинопоказы фильмов «Александр Невский» и «Житие Александра Невского». Для серпуховских школьников прошла лекция «Храм Александра Невского в Серпухове».

В 2021 году в России отмечают 800-летие Александра Невского. Он не проиграл ни одной битвы, успешно занимался дипломатией и защищал православие. Невский причислен Русской православной церковью к лику святых. 12 сентября его мощи торжественно привезут из Владимира в Санкт-Петербург.