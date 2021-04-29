РИАМО - 29 апр. Ученый и бывший сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения в подмосковном Королеве Виктор Кудрявцев умер на 78-м году жизни, его обвиняли в госизмене, сообщает ТАСС.

Об этом сообщили адвокаты правозащитной организации «Команда 29». Ранее им удалось добиться, чтобы ученого выпустили из СИЗО из-за онкологии и приостановили следствие до его выздоровления.

Арест мужчины санкционировали в 2018 году. Ему было официально предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

По данным источника ТАСС, следствие утверждает, что Кудрявцев передал секретные сведения по электронной переписке бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ.

Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, В материалах уголовного дела упоминались одобренные ЦНИИмаш данные разработок по заказу стран Евросоюза. Эти разработки также применялись при создании ракетных комплексов «Кинжал» и «Авангард». Кудрявцев отрицал свою вину.