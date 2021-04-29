РИАМО - 29 апр. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе разработали и внедряют программу лояльности по оплате услуг в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». Подмосковье стало первым регионом в стране, запустившим такую программу лояльности, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Программу разработали министерство и МособлЕИРЦ. Стартует «Коммунальный бонус» 1 мая.

Присоединиться к программе может любой житель, который вовремя и полностью оплачивает коммунальные услуги онлайн через сервисы МособлЕИРЦ. Кроме того, у участника программы не должно быть долгов за ЖКУ.

Участники программы смогут получить промокоды, купоны и скидки на товары и услуги. В программу вошли предложения от онлайн-кинотеатров, интернет-магазинов, ресторанов, кафе, образовательных проектов. Посмотреть бонусы можно на сайте мособлеирц.рф или по ссылке https://clubonus.ru/. После оплаты ЖКУ пользователь сможет выбрать понравившийся бонус – переход на страницу программы «Коммунальный бонус» будет выполнен автоматически.

Если житель не платит за ЖКУ через МособлЕИРЦ, ему надо обратиться в управляющую компанию для того, чтобы дом перешел на обслуживание в МособлЕИРЦ.

«Эта программа не имеет аналогов в России. Начиная с мая месяца, жители Подмосковья - клиенты МособлЕИРЦ - могут оплачивать коммунальные счета онлайн с двойной выгодой: экономя на банковской комиссии и получая бонус. Программа носит бессрочный характер. Уже сейчас в личном кабинете МособлЕИРЦ зарегистрировано более 1,5 млн пользователей. Это примерно половина всех клиентов МособлЕИРЦ», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он выразил уверенность, что число пользователей МособлЕИРЦ вырастет благодаря программе лояльности.

Гендиректор МособлЕИРЦ Олег Савельев отметил, что почти 90% клиентов оплачивают квитанции вовремя и в полном объеме.

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете МособлЕИРЦ, нужно подготовить любую квитанцию МособлЕИРЦ за последние три месяца, мобильный телефон и адрес электронной почты.