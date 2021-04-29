РИАМО - 29 апр. Вечером в пятницу и весь день в субботу на выездах из Москвы и кольцевых магистралях ожидаются пиковые пробки перед длинными майскими праздниками, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сложнее всего будет выехать через: Щелковское, Ярославское, Каширское и Варшавское шоссе, Ленинградский, Волгоградский и Рязанский проспекты, Липецкую улицу и шоссе Энтузиастов.

Также будет сложно проехать по центру столицы, Садовому и Третьему транспортному кольцу.

Поездки за город рекомендуют совершить в пятницу до 15 часов или после 21 часа, а в субботу можно успеть проехать до 9 часов утра или поздним вечером.