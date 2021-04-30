РИАМО – 30 апр. С 30 апреля и по 24 мая на юго-востоке столицы вводятся ограничения движения в связи с тем, что с 1 по 23 мая закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Волжская» до станции «Дубровка», сообщается на едином транспортном портале Москвы.

Ограничения движения вводятся в том числе из-за запуска компенсационных автобусов, которые будут курсировать на период закрытия участка метро.

Так, с пятницы перекрывается проезд по ул. Шарикоподшипниковской, проезд по Проектируемому проезду №1423, проезды по ул. Курской, Батайской, Северному тоннелю.

Помимо этого, будет отменен левый поворот с ул. Шарикоподшипниковской на ул. Новоостаповскую при движении в центр, отменен правый поворот с 1-го Южнопортового проезда на 2-й Южнопортовый проезд при движении из центра.

Запреты на остановку или стоянку вводятся на участках Шарикоподшипниковской, Новоостаповской, 1-й Дубровской улицах, улице Трофимова, в 1-м Южнопортовом проезде, на Южнопортовой улице.

Одностороннее движение введут на участках Шарикоподшипниковской улицы, улицы Кухмистерова, улицы Кубанской, улицы Ставропольской.

На Южнопортовой улице, 11-й улице Текстильщиков, в Спортивном проезде также введут ограничения движения.

Участок Люблинско-Дмитровской линии временно закроют с 1 мая из-за строительства новой станции «Печатники» Большой кольцевой линии. При этом строительные работы могут закончить раньше.

В этом году в столице достроят девять станций Большого кольца метро, линию целиком могут запустить до конца следующего года. На линии появится свыше 20 пересадок на станции радиальных веток, остановочные платформы МЦК и станции МЦД.​