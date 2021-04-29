РИАМО - 29 апр. Подмосковное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ВС Групп» на нарушение порядка проведения торгов по благоустройству и ремонту дворов в Ленинском округе, жалоба была признана обоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Компания направила жалобу на действия комиссии по проведению закупок МБУ «ДорСервис», МКУ Ленинского округа «Центр торгов». В жалобе отмечалось, что организатор торгов неправомерно признал заявку общества не соответствующей требованиям аукционной документации.

Управление изучило представленные доказательства и пришло к выводу о неправомерности действий учреждений.

Учреждениям «ДорСервис» и «Центр торгов» выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.