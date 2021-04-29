РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 апр. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов написал «Диктант Победы» в Домодедове, сообщается на странице местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

«С удовольствием принял участие в мероприятии, очень интересные вопросы, рассчитанные не только на знания, но и на эрудицию. Очень важно, чтобы наши дети знали историю своей страны, особенно историю Великой Отечественной войны – беспрецедентного в мировой истории подвига нашего народа", - сказал Фетисов.

Он отметил, что "Диктант Победы» – еще одна отличная возможность рассказать подрастающему поколению о героях войны. Депутат добавил, что детям нужны примеры героев, чтобы они гордились подвигами, которые совершили их деды и прадеды во время Великой Отечественной войны и понимали, к какой великой нации принадлежат.

Акция «Диктант Победы» прошла 29 апреля. В Домодедове ее можно было написать на пяти площадках.