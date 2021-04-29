РИАМО - 29 апр. Поезда, следующие из Москвы в область по Киевскому направлению МЖД (будущий МЦД-4), с 1 мая будут высаживать пассажиров на станции Апрелевка на новой модернизированной островной платформе №2, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Станция Апрелевка должна стать одним из конечных пунктов будущего МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная», который соединит Киевское и Горьковское направление МЖД. Сейчас на станции ведется масштабная реконструкция инфраструктуры.

В октябре прошлого года на станции открыли платформу №3, куда высаживаются пассажиры поездов на Москву. Теперь такую же сделали в обратном направлении. Обе платформы оснащены навесами от дождя, снега и солнца, а также лавочками, урнами и удобной навигацией.

Также для перехода через пути строится мост-конкорс с вестибюлем общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Его планируют оборудовать 10 эскалаторами и пятью лифтами, залом ожидания, кассами, турникетами и санитарными комнатами для удобства в том числе маломобильных пассажиров.

Также мост будет использоваться для транзитного перехода через ж/д и соединит улицы Первомайская и Августовская. Сейчас в вестибюле проводят отделочные работы. Выход на платформы происходит через старый пешеходный мост.

Полностью реконструкцию станции Апрелевка планируют завершить в четвертом квартале 2021 года. Также в этом году на Киевском направлении МЖД после реконструкции откроются еще четыре станции: Толстопальцево, Кокошкино, Матвеевская, Мещерская (Сколково), а также появятся две новые станции - Минская и Аминьевская.

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