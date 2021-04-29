РИАМО - 29 апр. На станции «Сокольники» северо-восточного участка Большой кольцевой линии столичного метрополитена установили эскалаторы, сообщает пресс-служба «Мосметростроя».

Всего предусмотрено пять эскалаторных наклонов: по два на каждый вестибюль и один на пересадку, который еще не установлен.

«Сверху над платформенной частью станции уже завершена обратная засыпка грунта. В конце весны начнутся работы по благоустройству Сокольнической площади», – сказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Он отметил, что до начала строительства здесь располагалась липовая аллея, которую восстановят и обустроят с учетом современных потребностей горожан и исторического облика района.

Закончить основные строительные работы на станции постараются к 90-летию Московского метростроя.

У станции будут два подземных вестибюля с выходами на Сокольническую площадь, к улицам Русаковской, Стромынке и парку «Сокольники», а также пересадочный узел на одноименную станцию.

После ее открытия улучшится транспортное обслуживание района Сокольники и разгрузится действующая линия столичной подземки – Сокольническая.