РИАМО - 29 апр. До 565,2 тыс. человек возросло количество самозанятых в Москве, это 27% от числа всех самозанятых в стране, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В текущем году этот статус в мегаполисе получили 86 тыс. человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что общий доход, который был получен московскими самозанятыми с начала 2019 года, составил более 157 млрд рублей — 45% от общего дохода, который получили в РФ самозанятые.
Он добавил, что средний размер чека самозанятых достиг 2 063 рублей, то есть увеличился на 8% по сравнению с началом года.
Помимо этого, столичные самозанятые активно участвуют в госзакупках малого объема на портале поставщиков. По данным департамента информационных технологий города, люди в этом статусе могут отслеживать закупки, а также получать уведомления и вести электронный документооборот в личном кабинете портала на уровне с другими представителями бизнеса.
На текущий момент для самозанятых действует функция, которая позволяет контролировать объем поступления денег. Так, при подходе к допустимому лимиту дохода за год в размере 2,4 млн рублей предпринимателю отправят уведомление. Таким образом, это поможет ему сохранить свой налоговый статус. При превышении суммы человеку придется перейти на другой налоговый режим.
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