РИАМО - 29 апр. До 565,2 тыс. человек возросло количество самозанятых в Москве, это 27% от числа всех самозанятых в стране, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В текущем году этот статус в мегаполисе получили 86 тыс. человек.

«Популярность режима самозанятых среди москвичей продолжает расти, ежемесячно этот статус получают более 25 тыс. человек. В бюджет Москвы в январе-марте 2021 года поступило 876,1 млн рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что общий доход, который был получен московскими самозанятыми с начала 2019 года, составил более 157 млрд рублей — 45% от общего дохода, который получили в РФ самозанятые.

Он добавил, что средний размер чека самозанятых достиг 2 063 рублей, то есть увеличился на 8% по сравнению с началом года.

Помимо этого, столичные самозанятые активно участвуют в госзакупках малого объема на портале поставщиков. По данным департамента информационных технологий города, люди в этом статусе могут отслеживать закупки, а также получать уведомления и вести электронный документооборот в личном кабинете портала на уровне с другими представителями бизнеса.

На текущий момент для самозанятых действует функция, которая позволяет контролировать объем поступления денег. Так, при подходе к допустимому лимиту дохода за год в размере 2,4 млн рублей предпринимателю отправят уведомление. Таким образом, это поможет ему сохранить свой налоговый статус. При превышении суммы человеку придется перейти на другой налоговый режим.

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