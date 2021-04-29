РИАМО - 29 апр. Арбитражный суд Москвы оставил сведения о компании ООО «Комплекс ойл» в реестре недобросовестных поставщиков без изменений, фирма уклонилась от заключения контракта на заправку, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ранее ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» обратилось в антимонопольную службу с просьбой внести компаниюв реестр недобросовестных поставщиков за уклонение от заключения договора по заправке автотранспорта. Тогда «Комплекс ойл» внесли в реестр.

Фирма не согласилась с решением и обратилась в суд. Суд подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России и не удовлетворил апелляцию.