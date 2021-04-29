РИАМО - 29 апр. В лесопарках Подмосковья обеспечат все условия для комфортного и безопасного отдыха. Так, лесопарки обустроят в Красногорске, Домодедове, Ленинском округе и Можайске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил о старте программы «Парки в лесу». В ее рамках в течение пяти лет в регионе появятся 50 новых рекреационных объектов.

«Отдых в лесу должен быть цивилизованным. Должны быть дорожки, зоны для барбекю, видеокамеры. Это становится ухоженным местом. Там (будет – ред.) комфортно и безопасно», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «360».

Он отметил, что лесопарки благоустроят Красногорске, Домодедове в Ленинском городском округе, а также в Можайске.