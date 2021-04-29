РИАМО - 29 апр. Онлайн-сервис «Умная платежка» позволяет видеть все расчеты, а также получать бонусы за своевременную оплату, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Во-первых, она электронная. То есть почтовый ящик постепенно уходит в прошлое. Поэтому электронная платежка. Там все рассчитано, и ты видишь, за что ты платишь, сколько, чего ты потребил, и соответственно ты платишь вовремя, тебе приходят бонусы», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он напомнил, что с 1 мая в Московской области запускают программу лояльности «Коммунальный бонус». Благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки.

Доступ к программе «Коммунальный бонус», которая позволит получать бонусы за своевременную оплату ЖКХ, можно будет получить при оплате коммунального счета онлайн.

Программа «Коммунальный бонус» позволяет дисциплинированным плательщикам жилищно-коммунальных услуг получать бонусы в виде скидок, купонов и промокодов на различные товары и услуги.