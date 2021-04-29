РИАМО - 29 апр. Экопункты позволят простимулировать жителей сдавать туда мусор благодаря вознаграждению в виде различных бонусов, такие экопункты могут начать производить в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это востребовано (экопункты – ред.). Мы видим большой запрос. <…> Президент (РФ Владимир Путин – ред.) в своем послании сказал, что будет введена система законодательная, которая позволит не только скидки получать, бонусы, но и деньгами получать за эти бутылки (мусор – ред.). Поэтому мусоропровод уже точно не нужен – ты чистые деньги выбрасываешь в мусоропровод», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что экопункты могут начать производить в Подмосковье.

Ранее в доме правительства Подмосковья наградили самых активных участников акции «Время экоперемен. Начали с себя!». Участники акции сдавали в экопункты пластиковые бутылки и алюминиевые банки. За 4 недели экопункты компании «РТ-инвест» в доме правительства Московской области собрали 200 кг чистого вторсырья.

Самый активный участник акции набрал 5 тыс. баллов. Он выиграл полет на вертолете. Те, кто занял второе и третье места, смогут полетать на воздушном шаре. Другие участники получили подарочные карты на покупки в спортмагазинах.