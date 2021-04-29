РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов вручил награды губернатора Подмосковья, а также Мособлдумы за многолетний и добросовестный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам работы за прошлый год, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы городского округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Брынцалов поблагодарил Юрова, его команду, трудовые коллективы за активную работу на благо округа, пожелав им дальнейших успехов, динамичного развития и решения самых важных вопросов и задач.

«То, что сделано во всех сферах городского округа Балашиха – заметно, это прежде всего, социальная сфера, здравоохранение, инфраструктура, развитие дорожных сетей. Многое сделано в последние годы. Балашиха – один из крупнейших округов Московской области и задачи у нас стоят такого же уровня. Благодарю всех, кто работал над достижением поставленных целей», - сказал Брынцалов.

Он также поблагодарил всех за добросовестный труд, творческое и неравнодушное отношение к своему делу.

По итогам работы за 2020 год он вручил благодарности губернатора Московской области генеральному директору АО «345 механический завод» Рустаму Гатауллину, генеральному директору ООО «Смартстрой» Вадиму Кириллову, генеральному директору ООО «Стройгрупп» Сергею Налимову, генеральному директору АО «МАРЗ» Павлу Ненастьеву, заместителю главы администрации Балашихи Михаилу Объедкову.

Благодарностей Мособлдумы удостоились генеральный директор ООО «НОРЭНС Групп» Евгений Горбатов, начальник Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Губань, председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Знаки за заслуги перед городским округом Балашиха вручил глава муниципалитета Сергей Юров. Их удостоились генеральный директор АО «НИИ имени П.И. Снегирева» Игорь Григорьев, директор школы №30 Светлана Кузьмина, старший администратор спортивной школы «Керамик» Татьяна Бурденко, начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Знак «Лучший работник здравоохранения Балашихи» он вручил заместителю главного врача по медицинской части Балашихинской областной больницы Валерию Хайдукову.