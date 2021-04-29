РИАМО - 29 апр. Программа реновации необходима Подмосковью, чтобы расселить бараки и ветхое жилье, в котором уже невозможно жить, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье в 2021 году решили запустить программу расселения старого и ветхого жилья с заменой на современное и комфортное, пилотный проект начнется в третьем квартале.

«Я обеспокоен жилищным фондом. Нам в некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые в Москве разрушают. Есть бараки, где люди в 2021 году жить не должны. Есть устаревшие трехэтажки. Мы пойдем путем реновации», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что люди должны жить в современных домах, отвечающим требованиям комфорта и безопасности.

«Конечно (людей не переселят в дома более низкого качества - ред.). Это абсурд», - уточнил Воробьев.

По его словам, сложность реновации заключается в том, чтобы местоположение новых домов устраивало жителей - в Подмосковье высокий уровень оседлости.

«Это сложный, но правильный процесс, потому что мы точно обновим, реновируем то, что уже безнадежно устарело», - подчеркнул губернатор.

Поэтому важно, чтобы был налажен диалог власти и жителей, отметил он.

«Я считаю, что та программа, которую мэр (Москвы Сергей Собянин – ред.) предложил, является очень удобной, она меняет качество жизни человека. Самое главное, чтобы было доверие», - добавил Воробьев.

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