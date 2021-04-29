РИАМО - 29 апр. Трасса Москва-Казань повлияет на экономическое состояние восточной части Подмосковья, дорогу планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас очень загруженное Щелковское шоссе, Горьковское и Носовихинское. Дорога (Москва - Казань - ред.) идет на восток, очень поможет всей прилегающей территории обеспечить развитие. В этом году начинается большая федеральная стройка», - сказал Воробьев.

Он отметил, что трассу планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году.

«Это дополнительные возможности для экономики, новые рабочие места», - добавил Воробьев.