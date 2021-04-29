РИАМО - 29 апр. Подмосковье подготовило проекты под инфраструктурные бюджетные кредиты, это и школы, и объездные дороги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Субъектам России предоставят инфраструктурные кредиты на сумму 0,5 трлн рублей до 2023 года. Их ставка составит не более 3% годовых, срок погашения – 15 лет. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Это дополнительные возможности (кредиты регионам на инфраструктурное развитие - ред.). Мы готовились к этому, у нас есть проекты, экспертиза. Задача - на следующей неделе в тесной кооперации с правительством РФ предложить наши готовые проекты. Важно доказать эффективность. Всем, наверное, денег не хватит. Будут выбирать самые эффективные», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в портфеле региона разные проекты, в том числе строительство школ по концессии, строительство дорог в обход городов, обустройство индустриальных парков.

«В основном это проекты, которые дают экономический эффект - дают новые рабочие места», - подчеркнул Воробьев.