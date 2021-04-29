РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Две новых школы и две пристройки к образовательным учреждениям возвели в подмосковной Балашихе в 2020 году, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям муниципалитета.

В четверг Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«На сегодняшний день система образования нашего города – самая большая в Московской области. У нас - 136 образовательных учреждений разных типов, в которых обучаются более 88 тыс. детей. Каждый год число учащихся увеличивается примерно на 3,5 тыс. И в этой связи важнейшей нашей задачей остается строительство новых объектов образования», - сказал Юров.

Он добавил, что в 2020 году в Балашихе было построено 2 новых школы и две пристройки.

Среди них школа на 792 места в микрорайоне «Центр-2», где в рамках реализации федерального проекта работает центр «Кванториум». Кроме того, в рамках президентского проекта «Образование» в микрорайоне Первомайский возвели большую школу на 1,1 тыс. мест, которая в скором времени примет первых учеников. Площадь здания составляет порядка 16 тыс. кв. метров. Здесь оборудованы 2 спортзала, все необходимое для комфортного учебного процесса.

Кроме того в 2020 году открыли пристройку на 400 мест к школе №30 в микрорайоне Авиаторов.

«Это современное здание площадью более 4 тыс. кв. метров позволило существенно сократить вторую смену в микрорайоне. В сентябре текущего года мы откроем и пристройку к школе на 600 мест к школе №8 на улице Юннатов. Благодаря новому зданию будет почти полностью ликвидирована вторая смена», - подчеркнул Юров.

До конца 2021 года планируют достроить школу и в микрорайоне Павлино.

Юров также отметил, что всего за ближайшие три года в Балашихе планируют построить и открыть 8 новых школ за счет средств регионального бюджета и средств инвесторов.

5 школ Балашихи входит в топ лучших школ региона.