РИАМО - 29 апр. В связи с приближающимися религиозными праздниками — Пасхой и Ураза-байрамом — и длительными выходными с 1 по 10 мая москвичам рекомендуется внимательно относиться к соблюдению мер против Covid-19 и ограничить посещение массовых мероприятий, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как напряженная. Заболеваемость превышает среднероссийские показатели.

Роспотребнадзор направил в адрес руководителей религиозных конфессий рекомендации о введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер. В их число входят ограничение количества находящихся внутри храма прихожан, организация видео/аудио-транслирования богослужений, проветривание помещений, дезинфекция и уборки.

Для усиления противоэпидемического режима священнослужителей просят принять следующие меры: индивидуальный подход к участию в богослужениях, обрядах и церемониях лиц старше б5 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Рекомендовано проведение таких мероприятий на дому, дистанционно или на открытом воздухе. Священнослужители должны обязательно надевать маски при близком контакте с верующими и соблюдать социальное дистанцирование.

Роспотребнадзор рекомендует москвичам провести праздники дома в кругу близких людей и ограничить посещение массовых мероприятий на долгих выходных.

Также с 1 по 10 мая будет усилен контроль за соблюдением организациями противоэпидемических мер.