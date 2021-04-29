РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Почти 570 медицинских специалистов были привлечены в Балашиху для работы в «красной зоне» в период пандемии для лечения пациентов с коронавирусом в 2020 году, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям муниципалитета.

В четверг Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«В 2020 году в условиях начинающейся пандемии в кратчайшие сроки мы провели работу по перепрофилированию наших учреждений здравоохранения и созданию 1,2 тыс. инфекционных коек. Врачи и медсестры наших стационаров, поликлиник, скорой помощи, родильного дома - все без исключения работали, спасая человеческие жизни», - сказал Юров.

Он добавил, что в период пандемии в Балашиху привлекли 568 медицинских кадров, из них - 134 врача, которые приехали, чтобы работать в «красной зоне». 16 из них остались в городском округе.

«Прошедший 2020 год показал, что системная работа последних лет по открытию новых медучреждений на территории нашего города, оснащение их современным оборудованием позволило значительно увеличить возможности нашего здравоохранения. Сегодня пройдя через пандемию, трудно представить как бы мы справлялись с больными, если бы ранее не были построены эти учреждения», - подчеркнул Юров.

В 2016 году была открыт Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино, с 2018 по 2019 годы - поликлиники в микрорайонах Авиаторов, Дзержинского, Гагарина, Павлино. По просьбам ветеранов открыли новое здание поликлиники в микрорайоне Заря.

Кроме того, за прошедшие годы было капитально отремонтировано 25 медучреждений.