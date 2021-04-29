РИАМО - 29 апр. В Подмосковье пункты вакцинации от Covid-19 будут работать на майских праздниках, записаться можно по номеру «122», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пункты вакцинации будут работать все праздники», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что сделать вторую прививку можно в любом месте, позвонив по номеру «122». Там обратившегося направят на ближайший пункт вакцинации.

Число граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции в Подмосковье, превысило 800 тыс. человек. Вакцинация проводится бесплатно современным и безопасным препаратом «Спутник V».

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>