РИАМО - 29 апр. В столице с 30 апреля в электронный вид перейдет еще 5 социальных государственных услуг, это позволит сэкономить время москвичей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эти услуги переведены в электронную форму, чтобы сэкономить время москвичей, ведь оформить госуслугу можно будет не выходя из дома», – сказала первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

Она добавила, что дистанционный формат – важный шаг цифровой трансформации, который отвечает современным потребностям москвичей.

В онлайн-формат переведут назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда и ветеранам военной службы, предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи ветеранам труда, ветеранам военной службы, а также одиноким пенсионерам, назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Также к таким услугам относится предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении или в виде социальных услуг.

Заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Москвы Татьяна Порецкова отметила, что в случае, если у гражданина возникают трудности с оформлением, в каждом центре «Мои документы» есть зона электронных услуг, где сотрудники подсказывают, как верно подать необходимое заявление, а также помогают с получением полного доступа к личному кабинету портала mos.ru.

Ранее только в электронный формат перевели семь услуг, которые касаются соцвыплат семьям с детьми и услугу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Преимущественное количество соцуслуг предоставляется в электронном виде с 2012 года. Все услуги были доступны исключительно в онлайн-формате во время пандемии коронавирусной инфекции.

Получить полный доступ к услугам на mos.ru можно онлайн посредством подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru.

Более 100 тыс москвичей получили в МФЦ полный доступ к личному кабинету на mos.ru>>