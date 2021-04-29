РИАМО - 29 апр. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в соцсети «ВКонтакте» две пары билетов в театр им. Пушкина на спектакль «Между делом», который пройдет 10 мая в 19:00.

Автором и режиссером постановки является Евгений Гришковец. У героев его почти документальной драмы есть реальные прототипы. В пьесе нет плохих людей, нет отрицательных персонажей, у всех своя правда – и свои слабости.

Чтобы выиграть билеты, нужно подписаться на группы «РИАМО в Москве» и «Московский драматический театр им. А.С. Пушкина», а также сделать репост конкурсного сообщения у себя на странице.

Двоих победителей выберут 4 мая. Каждый из них получит по одной паре билетов в одни руки. При этом вместе с билетами победители получат программки с автографом актеров.

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