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РИАМО
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Виктория Шапорова
Колонна военной техники приехала на Тверскую улицу в центр столицы для участия в репетиции парада Победы.
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РИАМО
,
Виктория Шапорова
Военный парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
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РИАМО
,
Виктория Шапорова
В параде будут участвовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и спецтехники, а также 76 летательных аппаратов.
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
Зрители смогут увидеть на Красной площади бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ЗРС «С-400», огнеметные системы ТОС-1 и другие образцы техники.
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РИАМО
,
Виктория Шапорова
В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад 9 мая перенесли на 24 июня. В 2021 году все участники парада прошли вакцинацию от Covid-19.
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
На фото: подготовка к репетиции парада Победы в Москве
©
РИАМО
,
Виктория Шапорова
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