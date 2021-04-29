РИАМО - 29 апр. Мусоропроводы в многоквартирных домах не планируют заваривать принудительно, для этого нужно решение собственников, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я полжизни засовывал мешок с мусором в мусоропровод. Это, к счастью, ушло. Сегодня все пекутся об экологии. Заваривать (власти - ред.) ничего не будут. Но если жители захотят, пусть заваривают, это же их решение», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в современном мире придумана культура разделения мусора.

«Новый стандарт - это когда не нужно подниматься по ступеням, тащить коляску, во дворе нет машин, есть места для велосипедов и есть пространство, где стоят баки для мусора», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор сообщал, что новые многоквартирные дома будут строится без мусоропроводов, чтобы развивать культуру раздельного сбора мусора и исключить антисанитарию.