РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 апр. Проектирование многопрофильной городской больницы в микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи завершено в 2020 году, общая стоимость проекта составила 26 млрд. рублей, сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям муниципалитета.

В четверг Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«Важнейшей задачей по-прежнему для нас остается строительство нового здания городской больницы в микрорайоне Ольгино. Благодаря поддержке нашего губернатора, в 2019 году этот объект был включен в госпрограмму здравоохранения. В 2020 году завершено проектирование объекта на 1 135 мест с консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену, лабораторией, хирургическим и терапевтическим корпусами, блоками скорой помощи», - сказал Юров.

Он добавил, что площадь больницы составит 140 тыс. кв. метров, а общая стоимость проекта - 26 млрд рублей. Строительство планировали начать уже в текущем году, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

«Мы ждем изменения государственных программ. Уверен, что с поддержкой Мособлдумы этот проект в обязательном порядке будет реализован на территории нашего города», - подчеркнул Юров.

Он также отметил, что одна из важных задач - не допустить повторения пандемии, а это в силах каждого из нас- вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет, защитить себя и окружающих от новой волны Covid-19.

На сегодняшний день более 56 тыс. жителей Балашихи уже сделали прививку от коронавируса, из которых более 17 тыс. – люди старшего возраста.

В округе открыто 10 стационарных прививочных пунктов. Для повышения доступности и комфорта граждан работает 9 мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах, МФЦ.