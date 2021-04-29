РИАМО - 29 апр. МЦД-3 от Раменского до Химок планируют запустить в 2023-2024 годах, там будут действовать те же тарифы, что и на других направлениях МЦД, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Химках метро нет, но есть интенсивное пригородное сообщение. Запуск МЦД-3 (Раменское - Химки) планируется, насколько я помню, в 2023-2024 годах», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Он отметил, что там будут действовать те же тарифы, что и на других МЦД.

Третий маршрут Московских центральных диаметров будет обслуживать порядка 46,8 млн человек в год. МЦД-3 будет пересекаться с линиями метрополитена, МЦК и других МЦД, таким образом, у пассажиров появятся альтернативные маршруты, сократится время в пути и повысится комфорт поездок.

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