Колонна военной техники приехала на Тверскую улицу в центр столицы для участия в репетиции парада Победы. Около проезжей части стоят ограждения, за ними столпились прохожие. Они фотографируются на фоне танков.
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Колонна военной техники приехала на Тверскую улицу в центр столицы для участия в репетиции парада Победы. Около проезжей части стоят ограждения, за ними столпились прохожие. Они фотографируются на фоне танков.
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